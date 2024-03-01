شاهد.. ما رسالة الشعب الإيراني في العرس الانتخابي؟

العالم - مراسلون

ودعي الى المشاركة في التصويت أكثر من واحد وستين مليون ناخب. واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام مراكز الاقتراع.

وسجلت العاصمة طهران ومدينة قم المقدسة حضورا جماهيريا كبيرا. وفي محافظة خراسان شمال شرقي البلاد أدلى 62 ألف ناخب بأصواتهم في الساعة الأولى من فتح مراكز الاقتراع. واضطر الناخبون في مدن ومحافظات أخرى للاصطفاف أمام مراكز الاقتراع لفترة طويلة للإدلاء بأصواتهم.

وقال أحد المشاركين لمراسل العالم المتواجد في أحد مراكز الاقتراع بطهران: "إن مشاركتنا في الانتخابات هي جاءت في إطار دعم البلاد واستمرار لمسير الشهداء والشهيد قاسم سليماني، وكذلك من أجل ان نساهم في حل مشاكلنا الاقتصادية والمعيشية ولا ندع الأعداء الأجانب يستغلونها ويحيكون الادعاءات الكاذبة".

وقالت مشاركة أخرى حول هدف مشاركتها في هذه الانتخابات للعالم: "إن الانتخابات الإيرانية وهي محطة اهتمام كل العالم ووسائل الاعلام العالمية بنجاح سيكون لهات صدى كبير، أننا رغم المشاكل في البلاد لكننا لن نترك بلدنا وسنتدعمه دائما ونحميه وندافع عنه و دائما سنمتثل لأوامر قائد الثورة الإسلامية، كي نعلن دعمنا لنظام الجمهورية الإسلامية ولثورته المباركة".