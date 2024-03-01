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أردوغان: ما يحدث في غزة ليس حربًا بل إبادة جماعية

أردوغان: ما يحدث في غزة ليس حربًا بل إبادة جماعية
الجمعة ٠١ مارس ٢٠٢٤ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية “حتمًا ليس حربًا بل عملية إبادة جماعية”.

العالم - أوروبا

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.
وأشار أردوغان أن "القوى الغربية الداعمة للكيان الإسرائيلي بشكل غير مشروط تعتبر شريكة في إراقة الدماء بغزة عبر سياساتها المنافقة.

وقال: “لم يُقتل في غزة الأطفال والنساء والمدنيون بوحشية فحسب بل تم أيضًا القضاء على ثقة مليارات الناس في النظام الدولي والعدالة والقانون”.

وشدد أن المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسد دينه للشعب الفلسطيني إلا بإقامة دولة فلسطين.

وأكد أن إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس أمر لا بد منه، وأبدى استعداد تركيا لتحمل المسؤولية بما في ذلك المشاركة في آلية ضامنة.

وانتقد الرئيس التركي النظام الدولي الحالي الذي “فقد معناه ولم يعد أكثر من شعار”، ويفتقر للمفاهيم الأساسية مثل التضامن والعدالة والثقة ولا يستطيع الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياته.

وأردف: “من واجبنا تجاه شعبنا والإنسانية جمعاء أن نصدح بما نراه صوابا”.

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