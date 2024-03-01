رغم القيود والاعتداءات.. 20 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

العالم - مراسلون

منع واعتداء على المصلين مشهد بات يتكرر عند ابواب المسجد الاقصى المبارك مع تواصل الاحتلال فرض قيود أمنية مشددة على دخول وخروج المصلين.



وينتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال والحواجز بكافة الطرقات والشوارع والحارات الملاصقة للمسجد الاقصى المبارك لمنع وصول الالاف من المصلين الذين جائوا من كل الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة وبعد منعهم يفترشون الطرقات لأداء الصلاة.



ورغم اعلان كالنبت الحرب سحب صلاحيات ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المتعلقة بالمسجد الاقصى المبارك الا أنه لم يتغير شيئ على الارض فالحصار المشدد ومنع المصلين ما زال قائما ومنفذ.

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