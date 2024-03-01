مقتل 7 من أسرى الاحتلال في غزة بقصف صهيوني

العالم - فلسطين

وقال أبو عبيدة في تصريح صحفي، مساء الجمعة: سبقَ أنْ أعلنّا أنَّ اتصالَنا قدْ انقطعَ مع مجاهدينا الذين يحرسون عدداً من أسرى العدوِّ في قطاعِنا الصادقِ، وإنَّنا نرجحُ أنَّ عدداً من الأسرى قد تم قتلُهم نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ.

وأضاف: بعدَ الفحصِ والتدقيقِ خلالَ الأسابيعِ الأخيرةِ فقدْ تأكدَ لنا استشهادُ عددٍ من مجاهدينا ومقتلُ سبعةٍ من أسرى العدوِّ في القطاعِ نتيجةَ القصفِ الصهيونيِّ ومنهم:

1- حايم جيرشون بيري

חיים פרי

2- يورام إتاك ميتزجر

יורם מצגר

3- أميرام إسرائيل كوبر

עמירם קופר

وأكد أنه سيجري لاحقا الإعلان عن أسماءِ القتلى الأربعةِ الآخرين بعد التأكدِ من هويتِهم.

وشدد على أن عددَ أسرى العدوِّ الذين تم قتلُهم نتيجةَ العملياتِ العسكريةِ لجيشِ العدوِّ في قطاعِ غزةَ قد يتجاوزُ سبعين أسيراً.

وقال: حرصنا طيلةَ الوقتِ على الحفاظِ على حياةِ الأسرى ولكن بات واضحاً أن قيادةَ العدوِّ تتعمدُ قتلَ أسراها للتخلصِ من هذا الملف.

وأكد أن الثمنَ الذي سنأخذه مقابلَ خمسةِ أسرى أحياءَ أو عشرةِ هو نفسُ الثمنِ الذي كنّا سنأخذه مقابلَ جميعِ الأسرى لو لم تقتْلهم عملياتُ قصفِ العدوِّ.