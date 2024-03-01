شاهد.. عمليات مشتركة للمقاومة الفلسطينية تنكل بجنود الاحتلال

العالم - فلسطين

وفي السياق.. أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، استهداف مجاهديها بالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى - الجناح العسكري لحركة فتح تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في محيط معبر "إيرز" شمالي غزة بوابل من قذائف الهاون.

ودمّرت كتائب المجاهدين - الجناح العسكري لحركة المجاهدين دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا 4" بصاروخ "سعير" موجّه شرقي جباليا شمالي غزة.

ونشرت المقاومة، اليوم، مشاهد من المعارك التي خاضتها سرايا القدس في حي الزيتون في مدينة غزة.

من جهتها نشرت كتائب القسام شريط فيديو عن أسرى إسرائيليين لديها تحت عنوان: ماذا تعتقدون؟ مشيرة إلى أنّها ستكشف عن مصيرهم الليلة.

وكانت كتائب القسام، نفذت أمس الخميس، عدة عمليات جنوبي حي الزيتون في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ مقاوميها استهدفوا 3 ناقلات جند ودبابة "ميركافا" بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ".

وأكد مقاومو القسّام تفجير مبنى مفخخ في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاعها بين قتيل وجريح، وتفجير عبوة مضادة للأفراد أخرى في قوة صهيونية راجلة مكونة من 5 جنود، إضافةِ إلى تفجير فتحتي نفقين مفخختين في قوات كيان العدو، وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

وأجبرت عمليات المقاومة قوات الاحتلال الاسرائيلي على الانسحاب من حيّ الزيتون، وفق ما أكده مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية.