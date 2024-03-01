اقبال كبير من قبل اهل السنة في سيستان وبلوشستان على الإنتخابات

العالم- ايران

وبدأت عملية التصويت في محافظة سيستان وبلوشستان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بالتزامن مع المحافظات الأخرى، وعلى الرغم من تساقط الثلوج ووجود أمطار غزيرة وحدوث السيل في بعض المناطق من هذه المحافظة، تشكل طوابير طويلة من المواطنين المنتظرين للمشاركة في الانتخابات.

وفي هذا السياق قال أمين مقر انتخابات سيستان وبلوشستان، عباس ابراهيمي: "أكثر من 1,905,933 شخصًا في هذه المحافظة يحق لهم التصويت، و1,861 مركز اقتراع في جميع أنحاء المحافظة جاهز لاستضافة الناخبين، والآن تجري عملية التصويت بالتزامن مع جميع المحافظات في البلاد".

كما قال مولوي جرجيش، أحد أمناء محافظة سيستان وبلوشستان أثناء تواجده في مركز الاقتراع: "إن أبناء هذه المحافظة من الشيعة والسنة يقومون بواجبهم من خلال المشاركة في الانتخابات اليوم".

وقال مولوي جرجيش: "إن رسالة تواجد الشعب في مراكز الإقتراع في الساعات الأولى من التصويت هي التلبي لنداء قائد الثورة الإسلامية"، مضيفا: "اليوم كل صوت لأبناء الوطن الإسلامي هو صاروخ نحو أعداء ايران".