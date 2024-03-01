شاهد.. الأردنيون يتظاهرون ضد جسر بري يمر من بلادهم إلى الاحتلال

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على الرغم من نفي الحكومة الأردنية للمرّة الثانية وجود جسر بري يحمل البضائع من دول الخليج الفارسي إلى كيان الاحتلال الإسراسرائيلي مروراً بالأراضي الأردنية إلا ان الشواهد تثبت عكس ذلك، ويشير الاردنيين إلى ان الأصل بالجسر البري ان يكون موجه إلى قطاع غزة الذي يفرض عليه جيش الاحتلال حصارا خانقا.

ووجه المشاركون بالمظاهرة الحاشدة التي أقيمت في محافظة اربد بالقرب من معبر الشيخ حسين الذي يربط الأردن مع فلسطين المحتلة رسائل دعم إلى المقاومة الإسلامية المسلحة في اليمن ولبنان والعراق على مواقفها المشرفة معتبرين ان المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوان ودحر الاحتلال.

وطالب المشاركون الحكومة بطرد السفيرة الأمريكية وقطع كلّ العلاقات مع الكيان الاسرائيلي وإلغاء كافة الاتفاقيات مع العدوّ وعلى رأسها اتفاقيتي وادي عربة والغاز.