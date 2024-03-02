رئيسي يتوجه الى الجزائر لحضور اجتماع القمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

العالم - الجزائر

وتاتي زيارة آية لله رئيسي، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وفي اليوم الأول من هذه الزيارة سيلقي رئيس الجمهورية كلمة في الاجتماع السابع لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" كما سيلتقي على هامش هذا الاجتماع مع الرؤساء وكبار المسؤولين الآخرين المشاركين.

وفي اليوم الثاني للزيارة سيلتقي رئيسي، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون الذي سيستقبله رسميا بالقصر الرئاسي لاجراء محادثات ثنائية وعقد اجتماع مشترك لوفدي البلدين رفيعي المستوى والتوقيع على العديد من وثائق التعاون المشترك.

واستضافت الدوحة (قطر) 2011، وموسكو (الاتحاد الروسي) 2013، وطهران (الجمهورية الإسلامية الإيرانية) 2015، وسانتا كروز (بوليفيا) 2017، ومالابو (غينيا الاستوائية) 2019، والدوحة (قطر) ، اجتماعات القمة الست السابقة ، وستستضيف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاجتماع الثامن ، كما تولت إيران منصب الأمين العام لهذا المنتدى لفترتين.

تأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في 23 ديسمبر 2008، وقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفكرة الأولية لإنشائه.

وبحسب المعلومات الواردة في قاعدة معلومات الاجتماع السابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فإن أعضاء هذا المنتدى يمتلكون 39% من إنتاج العالم من الغاز، و69% من احتياطيات الغاز في العالم، و40% من تجارة الغاز الطبيعي في العالم.

وتعد جمهورية إيران الإسلامية واحدة من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم، وتمتلك أكثر من 338 ألف كيلومتر من شبكة إمدادات الغاز الداخلية، وتعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال، ونظرًا لموقعها الجغرافي والبنية التحتية الحالية، يمكن أن تكون الخيار الأفضل لنقل الغاز إلى الشرق والغرب.