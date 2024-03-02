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الاستنفار الأميركي لاستمرار المفاوضات وشروط المقاومة

السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

كيف يبدو الاستنفار الأميركي لمنع انهيار مفاوضات الهدنة مع الابتزار الإسرائيلي وتمسك المقاومة بشروطها؟

العالم مع الحدث

ماذا تغير اتصالات بايدن وأركان إدارته بالأطراف الوسيطة واعتبار مجزرة دوار النابلسي في غزة تعقيدا إضافيا؟

هل كشف نتنياهو عن هدف العملية السياسية بأنها تمنح العملية العسكرية الوقت الكافي لانتصاره في الحرب؟

ما أهمية إدراك المقاومة لمحاولات الاحتلال سلبها أوراق قوتها المتمثلة بالأسرى لديها وتتشدد فيها؟

ما تأثير إعلان القسام اليوم سبعة قتلى من الأسرى بقصف إسرائيلي متعمد لتتخلص قيادة العدو من ملفهم؟

وتستضيف هذه الحلقة من بيروت الخبير بالشؤون الإسرائيلية عامر خليل ومن القدس الكاتب والباحث السياسي أحمد الصفدي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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