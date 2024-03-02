المستوى السياسي الإسرائيلي خاصة نتنياهو غير معني بقضية الأسرى + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت عامر خليل إلى أن قتل العشرات من الأسرى الإسرائيليين يوضح بما لا يضع مكانا للشك أن المستوى السياسي الإسرائيلي خاصة نتنياهو غير معني بقضية الأسرى.

وأشار إلى أن هذا ما يفسر التعثر الموجود حاليا في المفاوضات التي جرت في الدوحة ولاحقا في القاهرة لاستكمال التفاصيل المتعلقة بصفقة الأسرى.

وفيما جدد تأكيده على أن الإسرائيلي غير معني بهذه الصفقة ولا يهمه إطلاق سراح هؤلاء، أوضح: هؤلاء يمكن أن يكونوا قد قتلوا في عمليات قصف إسرائيلية جرت خلال الأسابيع الماضية وليست بالأمس فقط.

وألمح إلى أنه وفي نفس الوقت فإن الثمن الذي ستدفعه إسرائيل مقابل الأسرى سواء الذين ماتوا في القصف أو الذين بقوا أحياء، يمكن أن يتراجع حسب العدد.

وأضاف قائلاً: ما نلاحظه أن نتنياهو بالأمس وفي مؤتمر الصحفي ألمح إلى هذه المسألة و قال أريد معرفة أسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء، وهو له أهداف في ذلك، يريد أن يحدد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن أن يفرج عنهم، فهو يعتقد أن هذه المسألة مرتبطة بعدد الأحياء.. كلما كان عدد الأحياء أقل فبالتالي هو سيفرج عن عدد أقل من الأسرى الفلسطينين.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية وصلت إلى مرحلة حرجة للتعامل مع كيان الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، وقال: هي أعطت حبلا طويلا لهذا الكيان في هذا العدوان، وأعطته الغطاء السياسي والعسكري بشكل كامل، ولكنها وصلت إلى مرحلة مفصلية، فهي تستغل هذه المفاوضات وتعتقد أنها يمكن أن تؤدي إلى ربما توقف العدوان أو الحرب لفترة مؤقتة تريح قليلا الإدارة الأميركية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..