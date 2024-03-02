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مراسل العالم..

المقاومة اللبنانية تستهدف ثكنة 'ليمان' بمسيرة انقضاضية

السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢١ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الاسلامية في لبنان، صباح اليوم ثكنة "ليمان" عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان العملية، تمت بمسيرة انقضاضية مستهدفة قيادة القطاع المستحدث في ثكنة "ليمان" التابع للاحتلال الإسرائيلي، في الجليل الغربي شمالي فلسطين المحتلة.

وأکد مراسل العالم ان هذه العملية تسببت بهستيريا وتخبط لدی الاحتلال الاسرائيلي بحيث قامت طائراته بغارات علی منطقة اللبوني في القطاع الغربي وقصف مدفعي عنيف طال بلدة الناقورة.

هذا وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان، دعمها الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة ومقاومته، وردّها على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى اللبنانية الجنوبية والمنازل المدنية، عبر تنفيذها عمليات عسكرية تستهدف مواقع جيش الاحتلال وتجمّعات جنوده.

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