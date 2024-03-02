رئيسي: لقد اظهرتم قدراتكم الحماسية الغير المتوقعة لخصوم ايران

العالم - ايران

وفي رسالة شكر وتقدير للمشاركة اليقظة والمستنيرة والحماسية للشعب الايراني الحكيم والمشرف في انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة الـ6 لمجلس خبراء القيادة، كتب رئيس الجمهورية :" أسأل الله التوفيق والسداد لجميع خدّام الشعب، وخاصة منتخبي مجلس الشعب (مجلس الشورى الاسلامي) ، وان يمن عليهم بالقدرة لاتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكل البلاد وان يكونوا عند حسن ظن كل لطف ومحبة الشعب الايراني العزيز.

وقد جاء في نص الرسالة ايضا:" سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، أيها الشعب الإيراني الحكيم والمشرف، الذي بمشاركته اليقظة وفي الوقت المناسب في انتخابات الدورة الـ12 لمجلس الشورى الإسلامي والدورة الـ6 لمجلس خبراء القيادة، جعلت الجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر فخراً واعتزازاً، وأعدائها ييأسون ويتخبطون بخيبة أملهم. "

وفي هذه الرسالة ، اضاف رئيسي:"لقد حشد المناوئون لإيران العزيزة كل قواهم لجعل الانتخابات باهتة في 1 آذار/مارس 2024 . ولكن الحضور المليء بإيمانكم واملكم أيها الشعب المدرك والملتزم بالوقت المناسب، كان بمثابة "لا كبيرة" ضد جبهة الغطرسة المناهضة للإنسانية والدليل القاطع لفشل هذا السيناريو الاحتيالي الذي كلف هذه الجبهة مليارات الدولارات ."

واشار رئيس الجمهورية في رسالته الى ان المشاركة اليقظة والحماسية للشعب في الانتخابات قد اظهرت قدرات الشعب الحماسية غير المتوقعة لخصوم ايران اللدودين بعد الهزيمة التاريخية التي تلقوها في فتنة العام السابق.

وفي هذه الرسالة وضمن شكره وتقديره لعظمة الشعب الإيراني، وجه آية الله رئيسي خالص الشكر والتقدير الى الشعب ومختلف الاطياف والأحزاب السياسية والمرجعيات الدينية الكريمة وأعضاء وسائل الإعلام، وخاصة الوطنية منها، وكل من عمل بمسؤولية على توعية الشعب الإيراني ، كما وجه الشكر والتقدير للجهود المتواصلة وعلى مدار الساعة التي يبذلها جميع المعنيين وخاصة منظمي الانتخابات ومراقبيها وقوات الشرطة والأمن في ضمان امن مراكز الاقتراع.

وختم رئيس الجمهورية رسالته هذه سائلا الله التوفيق والسداد لجميع خدّام الشعب، وخاصة منتخبي مجلس الشعب (مجلس الشورى الاسلامي) ، وان يمن عليهم بالقدرة لاتخاذ خطوات فعالة لحل مشاكل البلاد وان يكونوا عند حسن ظن كل لطف ومحبة الشعب الايراني العزيز.