تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد زيد في مخيم الجلزون

العالم – خاص بالعالم

هي الحكاية ذات الحكاية، يتغير فيها الشخوص والمكان ، طفل في الثالثة عشر من العمر خرج من منزله الى ازقة المخيم راكضا ، وعاد بعد وقت من الزمن محملا على الاكف بعد اصابته رصاصة جندي اسرائيلي تمترس خلف برج اسمنتي.

المئات من الفلسطينيين في المخيم الواقع شمال رام الله شيعوا جثمان الطفل محمد زيد وسط دعوات بالثار لدماءه التي سالت في ازقة المخيم.

الضفة الغربية خلال الساعات الماضية شهدت حملة اعتقالات طالت خمسة عشر فلسطينيا ليرتفع عدد الاسرى الفلسطينيين منذ السابع من اكتوبر 7340 اسيرا.

بالقرب من مقر القنصلية المصرية في رام الله تظاهر عدد من الفلسطينيين مطالبين السلطات المصرية بفتح معبر رفح امام المساعدات القادمة الى قطاع غزة ومنح الفلسطينيين في القطاع شريانا للحياة في ظل الموت الذي تفرضه تل ابيب.

غزة هي الرواية الفلسطينية التي لن يستطيع الاحتلال ان يتجاوزها او يجعلها تندثر.

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