طهران تحتضن طلاب 12 دولة بمهرجان اليوم الدولي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

تحت شعار التعاون العلمي من أجل السلام العالمي أقيم مهرجان "اليوم الدولي" لجامعة العلوم الطبية وجامعة طهران في العاصمة الإيرانية، والذي يقام بشكل مشترك بين الجامعتين منذ عام 2019.

وحضر هذا المهرجان سفراء ومستشارو الدول الاجنبية ورؤساء ونواب الجامعات والأساتذة والطلاب الدوليون في الجامعتين.

وقال طالب فلسطيني لكاميرا العالم: دعينا بعنوان طلاب فلسطينيين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذا المهرجان الذي يدعو إلى السلام.. لأن فلسطين هي أكثر بلاد العالم حاجة إلى هذا السلام بعد ما عانته من معاناة من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وخصوصا آخر الأوقات على على قطاع غزة المظلوم المحاصر منذ ما يقرب من 17 سنة، والآن نشاهد أبشع أنواع الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال طالب لبناني لمراسلتنا: نأمل أن يحل السلام في العالم وتسقط إسرائيل العدو الغاشم الأبدي، الشر المطلق على حسب تعبير السيد المغيب الإمام موسى الصدر، ويتحرر جنوب لبنان وتتحرر فلسطين أرضنا الحبيبة وتتحرر قدسنا الشريفة.

وبالتزامن مع هذا الحدث أقيم أيضا معرض لأكشاك الطلاب الدوليين من الجامعتين، والمشاركون كانوا من ألبانيا وباكستان وتنزانيا وتركيا والصين وروسيا وسوريا والعراق وغانا ولبنان ونيجيريا والهند، بهدف التعرف على ثقافة وعادات هذه الدول.

وخلال هذا الحفل تم تكريم الأفضل في مجال تدويل التعليم العالي في الجمعتين ومجموعات أعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين والخبراء الدوليين من الكليات الدولية، بالإضافة إلى أوائل أعضاء هيئة التدريس.

ويتيح هذا المهرجان الفرصة لحشد كافة الجهات الفاعلة حول موضوع التعاون العلمي من أجل السلام العالمي والتنمية، ويسلط الضوء وعلى الدور العلمي وتعزيز الحضور والمشاركة للطلاب في التحول والابتكار في تعليم العلوم.

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