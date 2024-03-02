جدل في تونس حول مشروع قانون تجريم التطبيع

العالم – المغاربية

كما تطرق البرنامج إلى حالة الجدل في تونس بعد ارجاء البرلمان مجددا مناقشة مشروع تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، والتصعيد الشعبي في المغرب سعيا لاسقاط التطبيع وهبوط ملحوظ في معدل الصادرات المغربية الى الكيان المحتل، واتساع دائرة الغضب حيال واشنطن في ليبيا، لدعمها تل ابيب، ومجلس الدولة يطالب بطرد السفير الامريكي، وخلافات حادة في موريتانيا على خلفية اتفاق مع الاتحاد الاوروبي واسبانيا بشأن الهجرة غير النظامية، و5 سنوات على الحراك الشعبي في الجزائر وتواصل الاستعدادات لتنظيم انتخابات رئاسية نهايه هذا العام.

وبحث البرنامج في الجدل المتصاعد في تونس بعد اعلان البرلمان تأجيل النظر في قانون تجريم التطبيع مع تل ابيب، حيث هذا الجدل عاد الى الشارع التونسي عندما قرر البرلمان تأجيل موعد استئناف الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع التي كانت مقررة في يوم السادس والعشرين من الشهر الماضي، في حين برزت مخاوف من مساعي وأد هذا القانون في ظل الضغوط التي يتعرض لها البرلمان وتطرح العديد من التساؤلات عن اسباب التأجيل التسجيل المتكرر لجلسات مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع في البرلمان، على الرغم من مطالبات الشارع بتسريع المصادقة عليه، وهذا ما سألنا عليه القيادي في حزب التيار الشعبي رفيق الغانمي.

كما ناقش البرنامج الجهود الشعبية الرامية الى اسقاط التطبيع في المغرب، حيث يشارك المغاربة بفعاليات تضامنية مع غزة يوميا منذ بدء تنفيذ العدوان الصهيوني، أما الشعار الابرز في هذه الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر فهو اسقاط التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، في حين يشهد مقر البرلمان المغربي وقفات احتجاجية اسبوعية تنديدا باستمرار السلطات في العلاقات مع تل أبيب.

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