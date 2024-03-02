استئناف مفاوضات الهدنة في القاهرة.. وقمة الجزائر للغاز

العالم - بانوراما

وأشارت المصادر إلى أن أطراف المفاوضات لم تتفق بعد على مسألة انسحاب جيش الاحتلال من شمال قطاع غزة وعودة الاهالي إلى المناطق الشمالية.

في المقابل، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله بالتوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان، مضيفا ألا اتفاق نهائيا حول الهدنة حتى اللحظة

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: احتضان العاصمة الجزائرية القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ،لبحث الاطر المستقبلية لكيفية مواكبة الدول المنتجة للتحولات العالمية نحو مصادر طاقة مستدامة، والدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي.



واكد المجتمعون على الحقوق السيادية الكاملة للدول الاعضاء على مواردها ،ورفض جميع القيود الاقتصادية احادية الجانب المتخذة دون موافقة الامم المتحدة خارج حدود الدول الاعضاء، اضافة لرفض اي تدخلات مصطنعة في سوق الغاز الطبيعي، وتسقيف الاسعار بدوافع سياسية.

وتراهن الدول المصدرة على قمة الجزائر، التي تشكل معا سبعين بالمائة من احتياطات الغاز العالمي، لوضع استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل الغاز الطبيعي إلى مورد مركزي لتنمية شاملة ومستدامة خاصة وأنه معبر سلس وآمن لإحلال الطاقات المتجددة في بنية الطاقة العالمية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.