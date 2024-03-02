مراسلنا: فوز شبه قطعي لمرشحي التيار المبدئي + فيديو

لعالم – خاص بالعالم

وفي اتصال مباشر أشار الزميل محمدباقر علي إلى أن عمليات العد والفرز للانتخابات التي جرت يوم أمس مستمرة منذ انتهاء عملية التصويت وحتى اللحظة، مبيناً أن بعض الدوائر الانتخابية حسمت النواب الذين سيدخلون البرلمان القادم وأنهت عملية العد و الفرز، ولكن بعض الدوائر الانتخابية كالعاصمة الإيرانية طهران والمدن الكبيرة في أرجاء إيران بما أن عدد النواب وعدد المرشحين هو عدد كبير لا تزال نتائجها غير منتهية بشكل كامل.

وأضاف أنه وحسب آخر خبر صدر عن وزارة الداخلية تبينت نوعا ما التركيبة المستقبلية للبرلمان القادم من العاصمة الإيرانية طهران، وقال: هنالك فوز شبه قطعي لأنصار ومرشحي التيار المبدئي في العاصمة الإيرانية طهران وكذلك بعض المدن الإيرانية، وبالمقابل نشهد شبه هزيمة كاملة للتيار الإصلاحي في إيران.

ولفت إلى أنه: نحن نعلم بأن التيار الاصلاحي دخل هذا المعترك الانتخابي وهو يشكو من إبعاد عدد من مرشحيه من قبل مجلس صيانة الدستور لاسيما في العاصمة الإيرانية طهران، ولكن باقي مرشحي التيار الإصلاحي في باقي المدن الإيرانية أيضا لم يحققوا مقاعدة برلمانية بارزة في البرلمان القادم.

وأضاف: شهدنا مفاجئات كبيرة، منها محمدباقر نوبخت وهو ربما الشخص المقرب للرئيس الإيراني السابق حسن روحاني والذي كان يحظى بدعم من قبل علي لاريجاني رئيس البرلمان السابق لم يحقق مقعدا، وأيضا هنالك شخصيات أخرى كـ محمدرضا بورإبراهيمي رئيس لجنة الاقتصاد في البرلمان الـ11 الحالي من مدينة كرمان لم يستطع من الفوز بمقعد في البرلمان الجديد، وأيضا محمدرضا باهنر (نائب بـ7 دورات وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام) لم يستطيع من تحقيق مكسب في البرلمان القادم.

وقال مراسلنا: كنا نتوقع بأن تكون هذه الانتخابات انتخابات مفاجئات وتكون حبلى بالمفاجات.. وبالفعل هذا ما حصل.. نتائج الانتخابات التي ظهرت تبين بأن هنالك مفاجئات كبيرة في هذه الانتخابات لا سيما في داخل البيت الأصولي.

ولفت إلى أن: المراقبون كانوا يتوقعون فوز قائمة السيدمحمدباقر قاليباف، وهي قائمة متفق عليها من قبل تيارين، وهذه القائمة لم تبلى بلاء حسنا في الانتخابات وحققت فقط 12 مقعدا في البرلمان القادم.

وردا على سؤال "إلى أي مدى يعول الإيرانيون أن البرلمان الجديد سيحمل ويكمل تحقيق طموحات الشعب الإيراني في الوصول إلى الأهداف المرجوة" أشار محمدباقر علي أن نتائج الانتخابات حتى هذه اللحظة تبين أن الشعب الإيراني يريد التغيير ويريد تزريق ما هو جديد داخل البرلمان الإيراني، وقال: نحن نعلم أن الشعب الإيراني اليوم هو معترض على بعض الأمور.. لا سيما في الجانب الاقتصادي، يريد تحسين الوضع المعيشي وحلحلة الأزمات الاقتصادية.. ربما نتائج الانتخابات التي ظهرت حتى هذه اللحظة تبين بأن الشعب والشارع الإيراني أراد تغيير الوجوة و زرق ما هو جديد داخل البرلمان الإيراني، كي يجد حلا للأزمات والمشاكل التي يعيشها من خلال صندوق الاقتراع.

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