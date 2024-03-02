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المقاومة اللبنانية تدك ثكنة زرعيت الإسرائيلية

المقاومة اللبنانية تدك ثكنة زرعيت الإسرائيلية
السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصدر المقاومة الاسلامية في لبنان بيانا بشأن استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية ‏بصاروخ بركان.

العالم-لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم و بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق شنت المقاومة الإسلامية هجوما ‏على ثكنة زرعيت الصهيونية ‏بصاروخ بركان.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية بهذا الخصوص :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخاصةً في بلدة عيتا الشعب،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت24-02-2024 م
‏14 شعبان 1445 هـ

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