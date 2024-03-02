المقاومة اللبنانية تدك ثكنة زرعيت الإسرائيلية

العالم-لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الصهيوني ردا على الاعتداءات ودعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم و بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق شنت المقاومة الإسلامية هجوما ‏على ثكنة زرعيت الصهيونية ‏بصاروخ بركان.

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المقاومة الإسلامية بهذا الخصوص :



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‌‏اعتداءات العدو على القرى والمنازل المدنية وخاصةً في بلدة عيتا الشعب،‎ ‎استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (4:00) من عصر يوم السبت 24-02-2024 ثكنة زرعيت ‏بصاروخ بركان وأصابوها إصابةً مباشرة. ‏



‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

السبت24-02-2024 م

‏14 شعبان 1445 هـ