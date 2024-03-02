مظاهرات عالمية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على غزة

العالم - فلسطين

واطلق المتظاهرون في دول مختلفة بما في ذلك الدنمارك وايطاليا الصرخات رافضة للاحتلال؛ وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الى القطاع.

وفي هولندا دعا المتظاهرون المجتمع الدولي الى التحرك الفعال لمحاسبة تل ابيب على الجرائم التي ترتكبها بحق الفلسطينيين. كذلك تظاهر المئات في مدينة أوبسالا السويدية استنكارا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

بيروتواقیمت تظاهرة في بيروت دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالإبادة الجماعيّة في غزة بدعوة من الأحزاب الوطنيّة اللّبنانية والفصائل الفلسطينيّة والمنظمات الشّبابيّة اللبنانيّة والفلسطينيّة وقوى المجتمع الأهلي في لبنان

الاردنوجرت مسيرة نحو جسر الشيخ حسين شمال الأردن احتجاجاً على تنظيم جسر بري لمساندة الاحتلال في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة.

مظاهرة

مظاهرة

.تونس.إيطاليا