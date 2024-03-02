السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤
٠٨:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

زكريا العدرا يتحدث للعالم عن إطلاق مستوطن صهيوني النار عليه + فيديو

السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

الخليل (العالم) 2024.03.02 – تتعرض المناطق الجنوبية أو ما تعرف بمسافر يطا في الخليل جنوبي الضفة الغربية لاعتداءات مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، المتمثلة بإطلاق النار والضرب والاعتقالات والإغلاقات..كاميرا العالم زارت المنطقة، ورصدت ما يتعرض له الأهالي.

العالمخاص بالعالم

مسلسل الاعتداءات بحق الفلسطينيين بات يؤرق آلاف المواطنين ممن يسكنون المناطق الجنوبية من الخليل آو ما تعرف بمسافر يطا.. إعتداءات تتصاعد ضد من لا حول لهم ولا قوة آمام جبروت الاحتلال ومستوطنيه.

وتمكنت کامیرا العالم من دخول المنطقة ولقاء المواطن زكريا العدرا بعد خروجه من المستشفى ليحدثنا عن قصته بعد إطلاق النار عليه من مستوطن تحت حماية جيش الاحتلال.

في المناطق الشاسعة هذه عشرات البيوت تعرضت للهجمات خلال ساعات الليل والنهار في الوقت الذي لا يجد السكان ملاذا لحماية أنفسهم وأطفالهم.

هجمات تتمثل بإطلاق النار والضرب والاعتقالات والإغلاقات.. مشهد يومي يتسبب به من يسكنون عديد المستوطنات المحيطة ويطلق لهم العنان.

ما يجري في جنوب الخليل ينسحب على باقي مناطق الضفة لا سيما القريبة من المستوطنات، والهدف واحد: طرد السكان وإحلال المستوطنين مكانهم بالقوة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

بالصورة/ مستوطن مسن يغتصب 3 أطفال إسرائيليين !

استشهاد فتى فلسطيني برصاص مستوطنين في رام الله

مقتل "إسرائيليين" جراء عملية إطلاق نار جنوبي نابلس + فيديو

كندا ستفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة وقادة حماس