زكريا العدرا يتحدث للعالم عن إطلاق مستوطن صهيوني النار عليه + فيديو

العالم – خاص بالعالم

مسلسل الاعتداءات بحق الفلسطينيين بات يؤرق آلاف المواطنين ممن يسكنون المناطق الجنوبية من الخليل آو ما تعرف بمسافر يطا.. إعتداءات تتصاعد ضد من لا حول لهم ولا قوة آمام جبروت الاحتلال ومستوطنيه.

وتمكنت کامیرا العالم من دخول المنطقة ولقاء المواطن زكريا العدرا بعد خروجه من المستشفى ليحدثنا عن قصته بعد إطلاق النار عليه من مستوطن تحت حماية جيش الاحتلال.

في المناطق الشاسعة هذه عشرات البيوت تعرضت للهجمات خلال ساعات الليل والنهار في الوقت الذي لا يجد السكان ملاذا لحماية أنفسهم وأطفالهم.

هجمات تتمثل بإطلاق النار والضرب والاعتقالات والإغلاقات.. مشهد يومي يتسبب به من يسكنون عديد المستوطنات المحيطة ويطلق لهم العنان.

ما يجري في جنوب الخليل ينسحب على باقي مناطق الضفة لا سيما القريبة من المستوطنات، والهدف واحد: طرد السكان وإحلال المستوطنين مكانهم بالقوة.

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