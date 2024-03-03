آخر التطورات في جنوب لبنان ..المقاومة تمطر دورية إسرائيلية بصواريخ دقيقة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت هذا الصباح عند الساعة 6:45 عملية بصاروخ" بركان" استهدفت فيه بعض تجمعات الاحتلال في موقع جل العلم.

واشار مراسلنا الى أن ذلك الهدوء في القطاع الغربي لم ينعكس على بقية القطاعات خاصة القطاع الشرقي الذي شهد تصعيدا وعمليات نوعية نفذتها المقاومة ضد المواقع الاسرائيلية وتجمعات جنوده، كان ابرزها استهداف بعد رصد دقيق من قبل المقاومة الاسلامية لدورية اسرائيلية راجلة قباله بلدة الوزاني حيث أمطرتها بصواريخ دقيقة، ما ادى الى وقوع قتلى وجرحى محققين في ذلك قتلى واصابات في صفوفهم.

ونوه مراسلنا إلى أنه بعد هذا الاستهداف عمد الاحتلال الاسرائيلي الى إحداث عازل دخاني كبير بين المنطقة التي تشرف على المناطق اللبنانية وبين مكان الاستهداف، حيث أوتي بطائرات هليكوبتر لنقل القتلى والجرحى من مكان هذه العملية، بعدها عمد الاحتلال الاسرائيلي الى استهداف الواجهة الشرقية والجنوبية لبلدة الخيام بوابل من القذائف الفوسفورية والانشطارية اضافه الى القصف الذي طال بلدة الوزاني تحديدا.

وبين مراسلنا الى ان المقاومة كانت قد استهدفت اليوم موقع المطلة والتجهيزات الفنيه المستحدثة للكيان الاسرائيلي في هذا الموقع وموقع السماقة في تلال كفر شوبا ومزارع شبعا المحتلتين.

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