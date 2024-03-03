الإحتلال يحوّل وادي قانا إلى منطقة عسكرية مغلقة.. شاهد التفاصيل

العالم – خاص بالعالم

قمم جبال المحمية الطبيعة حولها الاحتلال الاسرائيلي إلى مستوطنات من الاسمنت المسلح والقرميد جارفا غاباتها ومقتلعا أشجارها ونباتاتها ومهجرا سكانها وحيواناتها.

ومنذ الشهر الماضي حوّل الاحتلال الإسرائيلي وبدون أي وجه قانوني وادي قانا إلى منطقة عسكرية مغلقة مانعا الفلسطينيين من دخولها بعد طردهم منها وذلك تمهيداً للاستيلاء الكامل على الوادي بمساحة تبلغ نحو ستة عشر ألف دونم.



الاحتلال مهّد للاستيلاء على الوادي في خطوات سابقة مانعا الفلسطينيين من استصلاح أراضيهم وزراعتها أو الرعي فيها بحجة أنه محمية طبيعية.

الا أنه سارع الخطى منذ السابع من أكتوبر الماضي لتقييد حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الوادي ومذاك يتجول المستوطنون المسلحون في المكان بجولات استفزازية وبحماية من جيش الاحتلال مخربين أشجار الزيتون وقاطعين إمدادات المياه الواصلة إلى الأراضي هذا فضلا عن جعل المياه العادمة تدفق من المستوطنات إلى الوادي لتلوث التربة وتميت الشجر وتهجر من تبقى من المزارعين والرعاة الفلسطينيين.



ويؤكد خبراء في قضايا الاستيطان وفلسطينيون أن منطقة وادي قانا لولا التوسع الاستيطاني فيها، وجعلها منطقة عسكرية، ومنع الفلسطينيين من الزراعة والاستثمار في الثروة الحيوانية فيها، لكانت سلّة الغذاء الفلسطيني نظراً إلى وقوعها فوق الحوض المائي الغربي الأكثر غزارة في المياه.

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