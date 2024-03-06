اللوبيات الإسرائيلية تحاول تشويه صورة جورج غالواي أمام الرأي العام والسبب؟

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ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة كان غالواي حاضرا دائما في الدفاع عن الفلسطينيين وكشف جرائم الاحتلال. هجوم كبير يتعرض له غالواي منذ انتخابه حيث تقوم اللوبيات الإسرائيلية بمحاولات تشويه صورته أمام الرأي العام.

من التعليقات حول هذا الموضوع لدينا هنا تعليق من "محمد الطغرائي" وفيه. تحول الرأي العام الغربي في جزء غير يسير منه لصالح القضية الفلسطينية وتبلور ذلك في مواقف سياسية، من ذلك ما حدث في بريطانيا حيث جورج غالواي المدافع عن القضية الفلسطينية استرجع مقعده في البرلمان البريطاني على خلفية حملة انتخابية قوامها التنديد بالاجرام الاسرائيلي في غزة.

"محمد دلبة" بدوره علق. جورج غالواي يفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس العموم البريطاني وهو امر تعكسه التظاهرات بمئات الآلاف في لندن ومدن أخرى ادانة للعدوان الاجرامي الصهيوني على غزة وانتصاراً لشعبها

اما "نادر بن عمو" فكتب. جورج غالواي يفوز في الانتخابات الجزئية ويعود إلى البرلمان ، من أجل غزة ، صفعة لحزب العمال ... كل التحية الى هذا الرجل الصادق في الدفاع عن قضية فلسطين.

لم يعد بإمكان سلطات الاحتلال منع الأصوات المعارضة للإبادة الجماعية في غزة ولاسيما الأصوات اليهودية. هذه الأصوات بدأت ترتفع بشكل أقوى في الغرب وتحديدا في الولايات المتحدة ضد حكومة الاحتلال. من هذه الأصوات الشابة "ديلان" التي قالت كلاما لم يكن يمكن قولها بسهولة في الغرب.

"ديلان" قالت أنها كانت مخدوعة بكل رواية "إسرائيل" وإن هذه الدولة المزعومة لم تكن من أجل حماية اليهود كما كانوا يكذبون.

لدينا بعض التعليقات حول هذا الموضوع، نبدأ مع " سارة" التي كتبت. حرب غزة بما فيها من ماسي وجرائم لكن أحدثت ثورة في العالم وصارت الحقيقة واضحة لا يراها إلا اعمى فضحت الكيان وأمريكا وحلفاءها.

"غادة سعد" ايضا علقت. يهود ضد الصهيونية، رأيناهم خرجوا في تظاهراتٍ عديدة، في الشوارع وحتى داخل الكونغرس الأميركي، للمطالبة بوقف الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.

أما "محمد" فكتب حول الموضوع. لك ان تتخيل ان الكيان الصهيوني نفسه الى بيقتل وبيعمل مجازر ومدابح واباده جماعيه ده اه والله فى ناس يهود منهم طلعو عملو مظاهره ضد الاباده الجماعيه الى حكومتهم بتعمله

شبح الحرب يعود إلى أوروبا وهذه المرة من بوابة ألمانيا بعد التسريبات حول خطط لمهاجمة روسيا. التسريبات التي حصلت عليها الاستخبارات الروسية تكشف خطة ألمانية لمساعدة أوكرانيا في ضرب جسر شبه جزيرة القرم. موسكو استدعت السفير الألماني لديها وطلبت تفسيرات حول هذه التسريبات التي تهدد بحرب كبرى. ما جرى تسريبه يشير إلى نية واضحة لدى الدول لأوروبية ومن خلفها الولايات المتحدة لإشعال حرب كبرى مع روسيا.

رغم التضييقات التي تمارسها الجامعات الكبرى في الغرب ضد الطلاب الذين يقفون إلى جانب أهالي غزة، إلا أن هؤلاء الطلاب ما زالوا مصرين على مواقفهم ودعمهم للشعب الفلسطيني. الطلاب في جامعة هارفرد أقاموا وقفة احتجاجية على هذه السياسات ودعما لاهالي غزة.

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