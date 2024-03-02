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فلسطين.. استشهاد طفلين بقصف الاحتلال منزلا شرق رفح

فلسطين.. استشهاد طفلين بقصف الاحتلال منزلا شرق رفح
السبت ٠٢ مارس ٢٠٢٤ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهد طفلان، مساء السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

العالم - فلسطین

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد طفلين، وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

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