هل سيصل رد حماس على الهدنة خلال ساعات؟

العالم - فلسطین

وأضافت أن وفداً من الحركة سيعقد جلسة مع الوسطاء في مصر خلال الساعات المقبلة.

كما كشفت عن خلاف حول مدة الهدنة وعدد الأسرى، حيث طالبت حماس بزيادة عدد الأيام وزيادة أعداد الفلسطينيين المفرج عنهم، فيما رفضت تل أبيب أسماء معتقلين تريدهم الحركة.

وطلبت «إسرائيل» من الوسطاء كشفاً تفصيلياً يتضمن عدد الأسرى المتبقيين، وعدد من قتلوا نتيجة الحرب، وكذلك الحالة الصحية لكل منهم بشكل كامل وتفصيلي.

أيضاً اشترطت إسرائيل الحصول على معلومات أكثر حول عدد الأسرى العسكريين لدى حماس.

وناشدت تل أبيب لأن يكون للوسطاء دور أكبر لمعرفة وضع الأسرى والاطمئنان عليهم وتأكيد وصول الأدوية.

في حين أبلغت حماس الوسطاء أنها لديها فقط بعض الأسرى وتعمل مع الفصائل لتحديد أوضاعهم، لافتة إلى أن هذا يحتاج وقتاً كونها لا تملك قائمة مؤكدة أو نهائية بشأن عدد الأسرى الموجودين بشكل كامل.

وأكدت الحركة أنها تعامل الأسرى بشكل جيد، مطالبة إسرائيل بالمثل مع المعتقلين الفلسطينيين.

كما طالبت الحركة من الوسطاء أن تقدّم إسرائيل معلومات عن المعتقلين بعد هجوم السابع من أكتوبر.

يأتي هذا في حين أكد المصادر أن الوسطاء يعملون على صياغة اتفاق يشمل دخول المساعدات في شهر رمضان طوال اليوم وعلى 3 مراحل للقطاع المحاصر، ثم العمل على إعادة العمل في عدد من المستشفيات ودخول مستلزمات طبية عاجلة، وكذلك إعادة عمل المعابر بشكل كامل على مدار اليوم لدخول المساعدات، والسماح بخروج أكبر عدد من الجرحى دون قيود، ووقف تحليق الطيران فوق المدن السكنية خلال الشهر الكريم.