أبرز تطورات اليوم الـ149 للعدوان الهمجي الصهيوني على غزة + فيديو

العالم - الإحتلال

وشنت قوات الإحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

vsوأفادت مصادر محلية، باستشهاد 14 مواطنا بينهم 6 أطفال ونساء وعدد من المفقودين وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا من ثلاثة طوابق لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق رفح.

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وفي خان يونس، نفذت آلة الحرب الإسرائيلية قصفا عنيفا الليلة من الطيران والمدفعية شمال خان يونس، بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال باتجاه أبراج حمد وإطلاق القذائف والنار على منازل المواطنين، حيث استهدف منزل لعائلة العالول في حي الإسراء 2 غرب مدينة حمد.

وفي شمال ووسط القطاع، استشهد وأصيب عدد من المواطنين في غارة استهدفت منزلا وسط مخيم جباليا، وأصيب آخرون بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء ونقل عدد من المصابين، وانقاذ عدد من العالقين على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو عنزة" والمكون من أربعة طوابق، بحي السلام شرق رفح ، نتيجة استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلي للمنزل.

5:14 جرافة الاحتلال تجري عمليات تخريب للشوارع في مخيم عسكر الجديد خلال الاقتحام المتواصل للمخيم.

4:45 قوات الاحتلال تعتقل الأستاذ تيسير الجابر بعد اقتحام منزله في طولكرم.

4:13انتشال أربعة شهداء وإصابتين من منزل عائلة الكحلوت الذي استهدفته طائرات الاحتلال في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

3:22قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر الجديد بمدينة نابلس.

3:20قوات الاحتلال تعتقل الطالبة في جامعة النجاح حليمة أبو عمارة بعد مداهمة منزل عائلتها في شارع المدارس بمدينة نابلس.

3:11 اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال، في مدينة حمد شمالي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

3:1 المنزل المستهدف في شارع الصفطاوي يعود لعائلة الكحلوت، وعدد من الشهداء تحت الأنقاض.

1:57 قوات الاحتلال تقتحم بلدة صوريف، شمال الخليل.

1:35 استهداف منزل في شارع الصفطاوي شمال مدينة غزة.

1:30قوات الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم.

1:07 قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس.

1:03 شهداء وجرحى بقصف منزلا لعائلة أبو عنزة في حي السلام شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

1:02 انتشال 8 شهداء وعشرات الإصابات بقصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو وادي قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

12:51 اقتحام قوات الاحتلال بلدة جيوس شرق قلقيلية.

12:44 تحديث: 12 شهيدًا بينهم 6 أطفال في قصف منزل عائلة أبو عنزة شرقي رفح.

12:42 شهداء قصف منزل عائلة أبو عنزة في حي السلام شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة: الشهداء هم: 1- شهيد / عمر عثمان أبو عنزة 2- شهيد / وسام نعيم أبو عنزة 3- طفلة /وسام وسام أبو عنزة 4-طفل / نعيم وسام أبو عنزة 5- شهيد /عدي عمر أبو عنزة 6-طفلة/ سلمى يحيى أبو عنزة 7- طفل / أسيد يحيى أبو عنزة 8- طفل / سيف يحيى أبو عنزة 9-طفلة / جنى باسل أبو عنزة 10-شهيدة / اسماء يوسف أبو عنزة.

12:39 ارتفاع حصيلة قصف منزل عائلة أبو عنزة شرقي رفح إلى 10 شهداء بينهم 3 أطفال.

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12:33 قوات الاحتلال تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية.