انتخابات ايران البرلمانية تذهب لجولة ثانية في 16 دائرة انتخابية

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وقال إسلامي، في تصريح صحفي ، مساء السبت: أن 201 نائب فازوا في انتخابات مجلس الشورى حتى الآن، وتم إعلان النتائج النهائية لـ 187 دائرة انتخابية.

وأضاف: في 16 دائرة ذهبت الانتخابات الى المرحلة الثانية.

وتابع المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد: تم الانتهاء من 190 دائرة انتخابية من أصل 208 دوائر لانتخابات مجلس الشورى.

وأضاف إسلامي: تم فرز أصوات المرشحين لانتخابات مجلس خبراء القيادة في 18 محافظة ، و21 دائرة انتخابية اصبحت نتائجها نهائية وفاز 48 مرشحا من أصل 88 .

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي وانتخابات مجلس خبراء القيادة جرتا بالتزامن معا في عموم البلاد يوم الجمعة 1 اذار/مارس لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و 88 نائبا لمجلس الخبراء.