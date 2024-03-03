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انتخابات ايران البرلمانية تذهب لجولة ثانية في 16 دائرة انتخابية

انتخابات ايران البرلمانية تذهب لجولة ثانية في 16 دائرة انتخابية
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية محسن اسلامي بان فرز الاصوات الانتخابية اسفر لغاية الان عن فوز 201 نائب وتم إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 18 محافظة، كما بلغ عدد الفائزين بمقاعد مجلس الخبراء 48 نائبا.

العالم - ايران

وقال إسلامي، في تصريح صحفي ، مساء السبت: أن 201 نائب فازوا في انتخابات مجلس الشورى حتى الآن، وتم إعلان النتائج النهائية لـ 187 دائرة انتخابية.

وأضاف: في 16 دائرة ذهبت الانتخابات الى المرحلة الثانية.

وتابع المتحدث باسم لجنة الانتخابات في البلاد: تم الانتهاء من 190 دائرة انتخابية من أصل 208 دوائر لانتخابات مجلس الشورى.

وأضاف إسلامي: تم فرز أصوات المرشحين لانتخابات مجلس خبراء القيادة في 18 محافظة ، و21 دائرة انتخابية اصبحت نتائجها نهائية وفاز 48 مرشحا من أصل 88 .

يذكر ان انتخابات مجلس الشورى الاسلامي وانتخابات مجلس خبراء القيادة جرتا بالتزامن معا في عموم البلاد يوم الجمعة 1 اذار/مارس لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و 88 نائبا لمجلس الخبراء.

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