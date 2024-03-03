نتائج غير نهائية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دائرة طهران

العالم - ايران

وبحسب إعلان اللجنة ، ففي دوائر طهران وري وإسلام شهر وشميرانات وبرديس، من إجمالي 5 آلاف مركز اقتراع، تم فرز اصوات 3 آلاف و 51 مركزا، وجاءت أصوات المرشحين الثلاثين الأوائل على النحو التالي:

1- سيد محمود نبويان 342526

2- حميد رسائي 285851

3- أمير حسين ثابتي منفرد 277885

4- محمد باقر قاليباف 259930

5- رضا تقي بورانوري 237402

6- روح الله ايزدخواه 233685

7- منوجهر متكي 230827

8- مرتضى آغا طهراني 231010

9- اسماعيل كوثري 214567

10- مهدي كوجك زادة 211970

11- سيد علي يزدي خواه 190772

12- مالك شريعتي نياسر 184510

13- علي خضريان 184479

14- كامران غضنفري 182503

15- أحمد نادري 173539

16- ابراهيم عزيزي 166666

17- بيمان فلسفي 159895

18- سمية رفيعي 158376

19- محمد سراج 154142

20- أبو القاسم جرارة 153577

21 - أبو الفضل ظهرة وند 151587

22- حسين نجابت 147497

23- زينب قيصري 145263

24 - عبد الحسين روح الأميني نجف آبادي 144746

25- ريحانة اخلاقي 142484

26-زهرة السادات لاجوردي 2016

27- علي رضا سليمي 134153

28- صالح اسكندري 132787

29- زهرة طبيب زادة نوري 131647

30- سيد مرتضى محمودي 129447

وكان محافظ طهران أعلن بأن عملية فرز الأصوات في طهران لا تزال مستمرة، وهنالك أكثر من ألف صندوق لم يتم فرزها لغاية الان.

وأكد علي رضا فخاري: نأمل أن يتم الانتهاء من فرز الأصوات في دائرة طهران بحلول ظهر الغد (الاحد).

وقال: هناك احتمال بان تذهب انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دائرة طهران إلى الجولة الثانية، على اعتبار أن كل مرشح يجب أن يحصل على 20% من الأصوات.

يذكر إن دوائر طهران وري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس هي أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد حيث تضم 30 مقعدا تمثيليا في مجلس الشورى الإسلامي.

وجرت عملية التصويت للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في عموم البلاد يوم الجمعة 1 مارس لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.

وبلغ عدد المؤهلين للمشاركة في هذه الانتخابات 61 مليوناً و172 ألفاً و298 شخصاً، منهم 30 مليوناً و945 ألف رجل و30 مليوناً و227 ألفاً و165 سيدة، شارك منهم في الانتخابات أكثر من 25 مليوناً بنسبة 41%.

وفي المجمل، تنافس نحو 15 ألف مرشح في الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دوائر البلاد.