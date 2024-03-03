نتائج غير نهائية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دائرة طهران

العالم - ايران
وبحسب إعلان اللجنة ، ففي دوائر طهران وري وإسلام شهر وشميرانات وبرديس، من إجمالي 5 آلاف مركز اقتراع، تم فرز اصوات 3 آلاف و 51 مركزا، وجاءت أصوات المرشحين الثلاثين الأوائل على النحو التالي:
1- سيد محمود نبويان 342526
2- حميد رسائي 285851
3- أمير حسين ثابتي منفرد 277885
4- محمد باقر قاليباف 259930
5- رضا تقي بورانوري 237402
6- روح الله ايزدخواه 233685
7- منوجهر متكي 230827
8- مرتضى آغا طهراني 231010
9- اسماعيل كوثري 214567
10- مهدي كوجك زادة 211970
11- سيد علي يزدي خواه 190772
12- مالك شريعتي نياسر 184510
13- علي خضريان 184479
14- كامران غضنفري 182503
15- أحمد نادري 173539
16- ابراهيم عزيزي 166666
17- بيمان فلسفي 159895
18- سمية رفيعي 158376
19- محمد سراج 154142
20- أبو القاسم جرارة 153577
21 - أبو الفضل ظهرة وند 151587
22- حسين نجابت 147497
23- زينب قيصري 145263
24 - عبد الحسين روح الأميني نجف آبادي 144746
25- ريحانة اخلاقي 142484
26-زهرة السادات لاجوردي 2016
27- علي رضا سليمي 134153
28- صالح اسكندري 132787
29- زهرة طبيب زادة نوري 131647
30- سيد مرتضى محمودي 129447
وكان محافظ طهران أعلن بأن عملية فرز الأصوات في طهران لا تزال مستمرة، وهنالك أكثر من ألف صندوق لم يتم فرزها لغاية الان.
وأكد علي رضا فخاري: نأمل أن يتم الانتهاء من فرز الأصوات في دائرة طهران بحلول ظهر الغد (الاحد).
وقال: هناك احتمال بان تذهب انتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دائرة طهران إلى الجولة الثانية، على اعتبار أن كل مرشح يجب أن يحصل على 20% من الأصوات.
يذكر إن دوائر طهران وري وشميرانات وإسلام شهر وبرديس هي أكبر الدوائر الانتخابية في البلاد حيث تضم 30 مقعدا تمثيليا في مجلس الشورى الإسلامي.
وجرت عملية التصويت للدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة في عموم البلاد يوم الجمعة 1 مارس لانتخاب 290 نائبا لمجلس الشورى و88 نائبا لمجلس الخبراء.
وبلغ عدد المؤهلين للمشاركة في هذه الانتخابات 61 مليوناً و172 ألفاً و298 شخصاً، منهم 30 مليوناً و945 ألف رجل و30 مليوناً و227 ألفاً و165 سيدة، شارك منهم في الانتخابات أكثر من 25 مليوناً بنسبة 41%.
وفي المجمل، تنافس نحو 15 ألف مرشح في الدورة الثانية عشرة لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي في دوائر البلاد.