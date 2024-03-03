بالفيديو.. ما هدف بايدن من اسقاط المساعدات الانسانية على قطاع غزة؟

العالم - خاص العالم

واوضح يوسف احمد في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان توقيت هذه المناورة له علاقة بالانتخابات الامريكية، حيث جرت انتخابات تمهيدية في ولاية متشغن قبل ايام وقرأ بايدن مقاطعة الجاليات العربية في هذه الولاية وعدم التصويت له وبالتالي اقدم على هذه الخطوة في اطار النفاق على الداخل الامريكي والشعب الامريكي وايضا النفاق الذي يمارسه منذ بداية العدوان على الراي العام العالمي .

واعتبر ان بالاهداف الرئيسية ليس هناك خلاف وهناك شراكة منذ بداية العدوان من خلال الدعم، وبايدن اقدم على هذه الخطوة الكاذبة والمنافقة وهو في نفس الوقت يمرر القوانين في الكونغرس الامريكي للامداد العسكري للاحتلال الاسرائيلي.

واضاف ان بالاهداف الاستراتيجية لا يوجد خلاف بين بايدن ونتنياهو ويمكن ان يكون هناك خلاف التكتيك، فرئيس وزراء الاحتلال يخوض المعركة من زاوية شخصية لها علاقة بمستقبله ، وهناك تعارض معين في اطار التكتيك لادارة هذه المعركة.

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