قائد الثورة الاسلامية يعزي بوفاة آية الله إمامي كاشاني

العالم - ايران

وجاء في رسالة تعزيز قائد الثروة :

أتقدم بالتعازي إلى عائلة المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد إمامي كاشاني رحمه الله وتلاميذه ومحبيه وأهله الكرام.

هذا العالم التقي والخدوم وعلى مدى سنوات عديدة، سواء قبل انتصار الثورة في جمعية رجال الدين المجاهدين وبعد ذلك في مناصب حساسة مثل مجلس صيانة الدستور، ومجلس الخبراء، وإمامة جمعة طهران، ومنظمة الاعلان الإسلامي ومدرسة الشهيد مطهري العليا ، كان مصدر خدمات البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية.

اسأل الله تعالى ان يتقبل ذلك في صالح أعماله، وان يمنّ على الفقيد برحمته ومغفرته .