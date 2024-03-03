بالفيديو.. مظاهرات يومية في تل ابيب للمطالبة بعقد صفقة مع المقاومة

العالم - مراسلون

لا يمر يوم والا هناك تظاهرات تخرج بشكلٍ يومي بالقدس المحتلة وتل ابيب نحو منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وبعدة مناطق أخرى داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي وصولا الى مقر وزارة الحرب الاسرائيلية في محاولة لاقتحامها من قبل المتظاهرين الذين يضغطون لوقف الحرب وأستعادة الاسرى والمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وقال المختص بالشؤون الاسرائيلية، محمد زحيكة ، ان " استمرار الضغط وتنامي هذا الضغط الاسرائيلي الشعبي لابد ان يقوض الى الوصول لنقطة ترضخ فيها هذه الحكومة الاسرائيلية وتصل الى صفقة ما مع الجانب الفلسطيني".

وتكون تظاهرة السبت من كل اسبوع بتل ابيب والقدس المحتلة وحيفا هي الاضخم والأكثر كما هو حال هذة التظاهرات التي خرجت بتل ابيب والقدس المحتلة ضمت عشرات الالاف من الاسرائيلين ليعود مشهد التظاهرات الماضية للشارع الاسرائيلي أكثر زخما وتأثيرا تحمل شعار وقف الحرب وتحرير المحتجزين و أقالة بنيامين نتنياهو ومحاسبته لانه بات يشكل تهديدا حقيقيا لوجود كيانهم كما يقولون.

واعتبر المحلل السياسي، راسم عبيدات، ان " واضح ان الاحتجاجات الشعبية لاهالي الاسرى من جنود ومدنيين عند المقاومة الفلسطينية تزداد وتتصاعد ضد نتنياهو ولم تعد المطالب في الاطار الشخصي والاسري العائلي بمعنى المطالبة باستعادة اسراهم بل اخذت بعد سياسي من خلال المطالبة باقالة نتنياهو".

وينتشر مئات من أفراد الشرطة بمحيط مواقع التظاهرات التي تشهد حملة اعتقالات بحق بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم في مشهد يدل على زيادة حالة الانقسام وفقدان الثقة بكيانهم ومنظومته الحاكمة المتشددة بزعامة نتنياهو.