قمة الجزائر.. قمة بناءة بنكهة المقاومة

العالم - مراسلون

تحديات ورهانات دول المنتدى كثيرة وإرادة سياسية لدى قادة الدول الأعضاء لتحقيق كل الأمآل. من خلال تعزيز الحوار لتحقيق الأهداف المسطرة منذ تأسيس المنظمة، والتأكيد على صيانة السيادة المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والسعي الحثيث والفعال في إستعمال موارده في تعزيز التنمية المستدامة.

وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون:"ان هذا الاعلان هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية تؤكد عزمنا الراسخ علی توسيع استعمال الغاز، بالكفائة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة".

رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ابراهيم رئيسي أعطى الدورة صبغتها السياسية ونكهة من نفحات المقاومة، معتبرا الكيان الصهيوني، ممثلا رسميا للإرهاب الهمجي، بعد أن أصبح مجلس الأمن عاجزا عن وقف إبادة الفلسطينيين، بسبب الدعم الللامشروط الذي تمارسه امريكا.

السيد رئيسي طالب بضرورة وقف إطلاق النار، وبعد ذالك مباشرة إجرأءات محاكمة الكيان في المحاكم الدولية، والعمل على طرد الكيان من الأمم المتحدة وعزله عن المنتظم الدولي.

وقال الرئيس رئيسي:"الاغتيال المتواصل للفلسطينيين والحصار المستمر لقطاع غزة يأتيان في ظل الدعم الامريكي للكيان الاسرائيلي الذي لايلتزم بأي مواثيق دولية ويجب الرجوع الی الفلسطينيين من أجل أي حل للقضية فالشعب الفلسطيني أثبت ان الدم سينتصر علی السيف".

يذكر أن الرئيس الإيراني سيشرع غدا في زيارة عمل للجزائر، بحيث ستكون له مباحثات مع الرئيس الجزأىري عبدالمجيد تبون والتوقيع على عدد من الإتفاقيات.

بين الختام أكد علی الحقوق السيادية المطلقة والدائمة لدول المنتدی والسعي الحثيث لاستعمال موارده في التنمية المستدامة لصالح شعوب الدول المصدرة للغاز.