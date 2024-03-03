غزة.. معاناة أم ولدت 3 توائم وسارت 10ك.م مشياً نحو المستشفی

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وتقطن روند مشتهی حالياً مع بناتها الثلاثة سهاد وهدی وندی في خيمة بساحة مستشفی شهداء الاقصی في ديرالبلح.

وأكدت روند انها نزحت من الشجاعية الی جنوب غزة بسبب عدم وجود مستشفيات في الشجاعية.

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وأوضحت روند انها عاشت مأساة حقيقية، فقد استشهدت جدة بناتها وعماتهن وأعمامهن في القصف الاسرائيلي في نفس اليوم الذي ولدتهن.

وأضافت انها اجبرت علی قطع مسافة تبلغ 10 كيلومترات مشياً علی الاقدام في نصف الليل من أجل الوصول الی مستشفی شهداء الاقصی بعد عملية ولادة أطفالها.

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وقالت روند انها تعيش حالة نزوح حالياً لأن بيتها قصف في بداية الحرب وتعاني من عدم وجود غذاء كاف ومناسب لتأكله من أجل ارضاع التوائم الثلاثة.