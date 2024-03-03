استهداف موقع اسرائيلي واصابات بصفوف الصهاينة

العالم - فلسطين

وقالت المقاومة الإسلامية "حزب الله" اللبنانية في البيان..

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏‎استهدف ‏‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (6:45) من صباح يوم الأحد 03-03-2024 ‏موقع جل العلام بصاروخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة".

وفي وقت سابق من يزم أمس ،السبت، نفذت المقاومة الإسلامية عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفقا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 15:20 استهداف مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

2- الساعة 17:30 استهداف ثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 05:40 شن ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها بدقة.

2- الساعة 10:10 استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

3- الساعة 16:40 استهداف موقع ‏الراهب بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

4- الساعة 19:00 استهداف موقع ‏حدب يارين بصاروخي بركان وتحقيق إصابة مباشرة.