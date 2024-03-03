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رغم غضب نتنياهو 'هاريس' تلتقي 'غانتس' غدا لبحث حرب غزة

رغم غضب نتنياهو 'هاريس' تلتقي 'غانتس' غدا لبحث حرب غزة
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول بالبيت الأبيض إن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ستلتقي الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس غدا الاثنين، لبحث تطورات الحرب على قطاع غزة.

العالم - فلسطين

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض -لم تسمه- قوله إن "الاجتماع بين هاريس وغانتس الاثنين جزء من جهودنا المستمرة مع مسؤولين إسرائيليين بشأن حرب غزة والتخطيط للمرحلة المقبلة"، دون تحديد مكان اللقاء.

وأضاف المسؤول أن هاريس ستسلط الضوء خلال الاجتماع على المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين في غزة والوضع في رفح، بالإضافة إلى تأمين وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين بغزة وزيادة المساعدات للقطاع.

كما سيلتقي غانتس أيضا مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء جمهوريين وديمقراطيين في الكونغرس.

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