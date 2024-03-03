'حزب الله' يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الإحتلال جنوبي لبنان

العالم - لبنان
وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الأحد، أن مجاهديه "قصفوا أمس السبت 6 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، وثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة".
ولفت البيان إلى أن عناصر الحزب "شنّوا في القطاع الغربي من جنوب لبنان هجومًا جويًا على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابوا هدفها بدقة، وقصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا موقع الراهب، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابة مباشرة".
كما أعلن حزب الله عن استشهاد 5 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان، قائلاً إن "العناصر الذين قتلوا في جنوب لبنان هم عباس خليل، محمد غبريس، مصطفى سلمان، علي قاسم، وفاروق حرب، حسين بدوي".