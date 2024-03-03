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'حزب الله' يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الإحتلال جنوبي لبنان

'حزب الله' يعلن استهداف 6 مواقع لجيش الإحتلال جنوبي لبنان
الأحد ٠٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية اللبنانية في بيانٍ له عن ملخص عملياته العسكرية واستهدافه مواقع الجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وأوضح حزب الله في بيانه، اليوم الأحد، أن مجاهديه "قصفوا أمس السبت 6 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث استهدفوا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، مربض الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، وثكنة زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابة مباشرة".

ولفت البيان إلى أن عناصر الحزب "شنّوا ‌‏في القطاع الغربي من جنوب لبنان هجومًا جويًا ‏على قيادة القطاع المستحدث في ليمان بمسيرة انقضاضية وأصابوا هدفها بدقة، وقصفوا تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة، كما استهدفوا موقع ‏الراهب، وموقع حدب يارين بصاروخي بركان وحققوا فيه إصابة مباشرة".

كما أعلن حزب الله عن استشهاد 5 عناصر من مقاتليه في جنوب لبنان، قائلاً إن "العناصر الذين قتلوا في جنوب لبنان هم عباس خليل، محمد غبريس، مصطفى سلمان، علي قاسم، وفاروق حرب، حسين بدوي".

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