بالفيديو..عواصم عالمية تهتف دعما لفلسطين وتطالب بوقف الابادة الجماعية

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حشود كبيرة من سكان المعمورة نزلت إلى شوارع عواصم عالمية على غرار واشنطن ولندن وبرلين وهافانا وكوبنهاغن وامستردام وغيرها وغيرها دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ووضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

عشرات آلاف الأميركيين خرجوا في مسيرات جابت مدن نيويورك، ولوس أنجلوس، والعاصمة واشنطن، وبوسطن، وديترويت وغيرها تنديدًا باستمرار الحرب على الشعب الفلسطيني.



وقال متظاهر أميركي، لورانس مود، ان "ينبغي القيام بالمزيد من العمل الدبلوماسي والتوصل لحل طويل الأمد يؤدي إلى سلام مستدام في الشرق الأوسط وليس فقط في منطقة الصراع المستمر منذ خمسة وسبعين عامًا'

فيما قال حركة الشباب الفلسطيني-الولايات المتحدة، محمد قاسم "إن إدارة بايدن تدعم هذه الإبادة الجماعية، ونحن ندعو إلى وقف إطلاق النار وهذا هو مطلبنا الأول".



كما نظم النشطاء وقفة أمام السفارة الإسرائيلية في أميركا تكريمًا للطيار آرون بوشنل الذي أحرق نفسه من أجل إيقاف الحرب في غزة حيث أضاء النشطاء الشموع تحت العلم الفلسطيني منددين باستمرار المجاز الاسرائيلية.

وفي العاصمة البريطانية لندن، احتشد آلاف الداعمين لفلسطين، للتنديد باستمرار الدعم البريطاني لكيان الاحتلال ورفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي ألمانيا جابت حشود المتظاهرين شوارع العاصمة برلين رافعين أعلام فلسطين ومندّدين بالإبادة في غزة.

وقال متظاهر في ألمانيا،ويليام "باعتباري يهوديًا يعيش في ألمانيا لا سيما في العاصمة السابقة لألمانيا النازية برلين، فأنا أتساءل كيف للمرء ألا يظهر احتجاجه عندما يرى أن أكثر من ثلاثين ألف شخص قد قُتلوا على يد أشخاص يزعمون أنهم يفعلون ذلك باسمي كيهودي'

العاصمة الدنماركية كوبنهاغن شهدت هي الأخرى مسيرة حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات داعية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي هولندا دعا المتظاهرون المجتمعَ الدولي لمحاسبةِ تل ابيب على الجرائم التي ترتكبُها بحقِ الفلسطينيين. كذلك تظاهرَ المئاتُ في مدينة أوبسالا السويدية استنكاراً لجرائمِ الاحتلال الإسرائيلي بحقِ الفلسطينيين.

وفي كوبا انطلقت أول تظاهرة لنصرة فلسطين بمشاركة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، والآلاف من الكوبيّين في العاصمة الكوبية هافانا.



