المقاومة تستمر بضرب جيش الاحتلال وتربك مخطط اليوم التالي للحرب

العالم - مراسلون

ايام صعبة تمر بثقل في قطاع غزة، ليس فقط على الفلسطينيين وانما ايضا على المحتل الاسرائيلي.

خمسة أشهر شهور من المجازر وجرائم الحرب غير المسبوقة، لم تضعف بنية المقاومة الفلسطينية، التي تواصل توجيه ضربات موجعة لجيش الاحتلال، وتكبده خسائر بشرية ومادية فادحة.

وقال الناطق العسكري باسم سرايا القدس، أبو حمزة:"نعلن مواصلة التصدي والدفاع عن تراب فلسطين الطاهر في الضفة الغربية وکافة محاور القتال في شمال غزة وخانيونس والوسطی ومدينة غزة".

وبالفعل قصفت سرايا القدس تجمعا لجنود واليات الاحتلال جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون، وفي جباليا بصاروخ مئة وسبعة الموجه، بعد اسقاطها بالتعاون مع كتائب المجاهدين، طائرة اسرائيلية بدون طيار من نوع هيرمس تسعمئة بصاروخ سام سبعة المضاد للطائرات في سماء بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي محور اخر من محاور القتال، تمكنت كتائب القسام من تفجير منزل في قوة اسرائيلية راجلة، في منطقة السطر شمال مدينة خانيونس بالجنوب لتوقع عناصرها ما بين قتيل ومصاب.

وفي حي الزيتون شرق مدينة غزة، تصدت القسام للقوات الاسرائيلية المتوغلة، وفجرت عبوة مضادة للافراد في قوة راجلة، ودمرت دباباتين من نوع ميركافا. بالاضافة الى استيلائها على طائرة استطلاع اسرائيلية من طراز سكاي لارك.

خسائر فادحة يتكبدها الاحتلال الاسرائيلي، ولذلك يضطر جيشه للاعتراف ببعضها، كان اخرها الاعلان عن مقتل ثلاثة جنود اسرائيليين واصابة اربعة عشر اخرين حالات بعضهم خطيرة بتفجير عبوات في مبنى بمنطقة عبسان شرق خانيونس.

عمليات المقاومة الفلسطينية في ظل صمودها الاستثنائي اكدت انه لا يمكن القضاء عليها، ما خيب رهانات الاحتلال الاسرائيلي وداعميه، واربك مخططاتهم لليوم التالي للحرب.