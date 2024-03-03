الاحتلال الاسرائيلي ينفذ 40 غارة علی هذه المنطقة..

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة العالم في ديرالبلح ان طائرات اف-16 استهدفت المباني والاراضي الزراعية بقصف عنيف وقطعت بعض الطرق واستهدفت مصنع طه للباطون وهو أحد أکبر مصانع الباطون في غزة.

وأکدت مراسلة العالم ان قوات الاحتلال الاسرائيلي لازالت تحتل منطقة القرارة شرقي خانيونس وتقوم بقصف المنازل ومحاصرة عدة مباني بها عدد من المواطنين ومنهم من استشهد.

وقالت مراسلة العالم ان محيط مستشفی ناصر في خانيونس يشهد قصفاً شديداً مضيفة ان قوات الاحتلال تحاصر مدينة حمد التي توغلت فيها الدبابات. وقد طالب الاحتلال المواطنين الفلسطينيين عدم الخروج من بيوتهم ومع ذلک استمر بقصف هذه المنطقة بقصف عشوائي.