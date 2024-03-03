شاهد.. انقسامات حادة داخل حكومة الاحتلال وتبادل المطالبات بالاستقالة

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا ان وزير الامن في كيان الاحتلال ايتمار بن غفير دعا رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باقالة وزير الحرب غالانت لانه يرى انه يحاول ان يجر الكيان الى انتخابات مبكرة، كما طالب باقالة بني غانتس الذي يقوم بزيارة الولايات المتحدة دون تنسيق مع رئيس حكومة الاحتلال.

واضاف ان بن غفير قال في مقابلة له انه حتى لو تم اقالة هولاء فان الحكومة لن تسقط لدينا 64 مقعدا في الكنيست فلتكن 63.

واشار مراسلنا ان وزير الحرب السابق وجه انتقادات لنتنياهو، حيث قال ان حكومة نتنياهو انتهت وانها لم تعهد تهتم بمصير المستوطنين بل تهتم فقط بمصيرها وعليها الرحيل الان.

المزيد بالفيديو المرفق..