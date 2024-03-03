إرتفاع عدد الشهداء بمجازر الإحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

العالم - فلسطين

أفادت مصادر طبية أن "14 شهيدا، بينهم 6 أطفال، استشهدوا الليلة الماضية؛ إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية منزلا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن "منزل عائلتي وادي، وسط مخيم جباليا، والكحلوت في منطقة الطنطاوي (شمال)، تعرضا لقصف صهيوني، ما أدى لسقوط شهداء، ولا زال هناك مفقودون تحت الأنقاض".

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة - في بيان صحفي - أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 30 ألفا و410 فلسطينيين.. موضحة أن الغالبية العظمى منهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 71 ألفا و700 فلسطيني منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، حيث يمنع الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأعلن مستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة ارتفاع عدد الأطفال المتوفين؛ بسبب سوء التغذية وعدم توفر العلاج والوقود بالمستشفى إلى 15 شهيدًا، حيث يواجه الأطفال جفافا شديدًا، وسوء تغذية، في ظل خروج المُستشفى عن الخدمة.