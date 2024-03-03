المقاومة الاسلامية بلبنان تدك موقعاً اسرائيلياً بصاروخ بركان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان المقاومة الاسلامية، استهدفت موقع جل العلام عند الساعة 7:30 صباحاً وحققت أصابة مباشرة فيه.

وأوضح مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان المقاومة استخدمت صاروخ بركان في استهداف موقع جل العلام وصاروخ بركان هو صاروخ قصير المدی بقدرة تدميرية كبيرة.

وأكدت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيان ان هذه العملية، تأتي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة.

للمزيد من التفاصيل حول اشتباكات المقاومة مع الاحتلال الاسرائيلي في جبهة جنوب لبنان شاهد الفيديو المرفق..