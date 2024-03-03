بالفيديو.. الاحتلال يواصل اعتداءاته على اهالي الضفة الغربية

العالم - مراسلون

واضح مراسلنا ان مؤسسات الاسرى اعلنت في اخر تحديث ان عدد المعتقلين وصل الى 12 معتقلا في ليلة الماضية من انحاء مختلفة من الضفة الغربية، جيش الاحتلال داهم العديد من المناطق واجرى العديد من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المواطنين الفلسطينيين.

واضاف مراسلنا ان في جنوب الضفة الغربية قام جيش الاحتلال باقتحام مخيم العروب للاجئين وكذلك بلدة بيت فجار جنوب مدينة بلدة بيت لحم ، بالاضافة الى بلدتي الشيوخ والسعير شمال شرق الخليل حيث اجرى عمليات تفتيش وتخريب لممتلكات المواطنين.

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