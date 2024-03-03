بيان لـ'حماس' بشأن التطهير العرقي الصهيوني في غزة

العالم - فلسطين

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في البيان "إن "استهداف جيش الاحتلال النازي لقوافل الإغاثة وآخرها شاحنة مساعدات لإحدى الجمعيات الخيرية الكويتية في مدينة دير البلح، وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة جرحى من أبناء شعبنا الفلسطيني، هو تأكيد وإصرار من الكيان المجرم على المضي قدما في حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وأضافت حماس في تصريح صحفي "إن "هذه الاستهدافات أحد أركانها التجويع الممنهج وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع، وحرمان أهلنا من الحصول على أية مساعدات، في تجاهلٍ تام لكافة القوانين والضوابط الإنسانية، ولمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف حرب الإبادة بكافة أركانها".

وأكدت أن "استمرار الاحتلال باستهداف قوافل المساعدات والإغاثة يعبر عن مستوى غير مسبوق في الإجرام والوحشية في تاريخنا المعاصر".

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية بشكلٍ خاص، بضرورة الخروج عن "حالة الصمت غير المبرر، والتحرك على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية، لإرغام هذا الكيان النازي على وقف حربه الهمجية الهادفة لتهجير شعبنا وطمس القضية الفلسطينية".

أصدرت المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد،بيانا، إستنكرت بشدة الجريمة الآثمة لأجهزة أمن السلطة بمحاولة اختطاف المجاهد المطارد قيس السعدي في مخيم جنين.