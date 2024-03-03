رئيس الوزراء الباكستاني الجديد: سنواصل تعزيز العلاقات مع ايران

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح لرئيس الحكومة الباكستانية، من قاعة البرلمان؛ حيث حاز على تصويت الاغلبية ليعاد انتخابه رئيسا للوزراء الرابع والعشرين في هذا البلد.

ودعا "شريف"، الجناح السياسي المعارض في باكستان، الى تبني نهج التعامل والمشاركة البناءة لحل الازمات الداخلية.

وعن السياسة الخارجية لحكومته الجديدة، فقد نوه بان اسلام اباد سوف لن تتاثر بالاملاءات وانما ستمضى فقط نحو بناء علاقات متوازنة وندية مع جميع الدول.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية "سردار أياز صادق"، اليوم الاحد، انتخاب البرلمان رئيس "حزب الرابطة الإسلامية"، شهباز شريف، رئيسا للوزراء للمرة الثانية.

وأوضح "صادق" في بيان الأحد، أن "شريف انتخب رئيسا للوزراء بحصوله على 201 من أصوات البرلمان، مقابل 92 صوّتوا لصالح عمر أيوب خان المدعوم من رئيس الحكومة السابق عمران خان".

ومن المقرر أن يؤدي شهباز شريف، الأخ الأصغر لنواز شريف الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات، اليمين الدستورية غدا الاثنين لولاية مدتها خمس سنوات؛ حسب ما افادت به وكالة الاناضول الاخبارية.

الى ذلك، هنأ السفير الايراني في اسلام اباد "رضا اميري مقدم"، في منشور على منص "اكس"، بإعادة انتخاب شهباز شريف لمنصب رئاسة الوزراء في جمهورية باكستان.