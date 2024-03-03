نتنياهو يتهاوى.. ليبرمان يدعو لإنتخابات مبكرة ضده

العالم - الإحتلال

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية قال ليبرمان، إن "الوقت قد حان لكي تذهب البلاد إلى صناديق الاقتراع لتشكيل حكومة جديدة".

وأضاف: "لقد منحنا الحكومة الفرصة لمدة 5 أشهر ولكن بعد الأيام العشرة الأخيرة، ليس للحكومة الحق في الوجود ويجب أن نجري انتخابات".

ولفت إلى أن "الحكومة غير قادرة على قيادة شعب [إسرائيل] عندما لا يتمكن ثلاثة من أعضائها من الاجتماع معا برسالة واحدة. هذه هي نهاية طريقها". في إشارة واضحة إلى أزمة الائتلاف المحتملة حول تجنيد أعضاء المجتمع الحريديم.

وخاطب ليبرمان وزير الحرب بيني غانتس، قائلا إنه "يتوقع منه وحزب الوحدة [الوطنية] أن يعلنا أن هذه الحكومة انتهت".

وكان ليبرمان قال في يناير الماضي، إن "البلاد بحاجة إلى الوحدة وأنه يعتقد أن الانتخابات تسببت في الانقسام".

وكان مسؤول إسرائيلي سابق، قد قال اليوم إن "حكومة بنيامين نتنياهو تكذب إذ لا يوجد حلول عسكرية لمشكلات الإسرائيليين لا في الشمال ولا في الجنوب".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سابقا "عيران عتسيون"، في تصريحٍ للقناة /13/ العبرية، أنه "ليس مصادفة أن الحكومة لم تحل مشكلة حماس في قطاع غزة بعد خمسة أشهر من الحرب"، موضحا أنها "خلقت توقعات غير واقعية لمعركة الجنوب، وتواصل ذلك حيال الجبهة الشمالية".