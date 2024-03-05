الإحتلال يعتقل زوجة وشقيقة عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي

العالم – خاص بالعالم

نائل البرغوثي عميد الاسرى الفلسطينين امضى في سجون الاحتلال اكثر من 44 عاما وابن شقيقه ايضا يمضي حكما بالسجن لاربعة مؤبدات، كل ذلك بالنسبة للاحتلال غير كافي.

في الساعات الاخيرة اعتقل جيش الاحتلال من بلدة كوبر الى الشمال من رام الله زوجة نائل البرغوثي الاسيرة المحررة ايمان نافع وشقيقته حنان البرغوثي، ووفق العائلة فان الاحتلال اقتحم البلدة وتوجه الى منازل البرغوثي ونفذ عملية الاعتقال دون ابداء اي اسباب.

وقال محمد البرغوثي، زوج حنان البرغوثي شقيقة عميد الاسرى:"في الساعة 3:00 صباحا جاءوا طارقين باب المنزل فدخلوا وفتحت الباب، وقد تم سؤالي اين حنان البرغوثي، قلت لهم هي في الداخل، فقال اعطيني هويتها ودعها تقوم بارتداء ملابسها وتحضر ادويتها فاعتقلوها والاحتلال لا يحتاج اي سبب، وقراراته تعسفية".

خلال الساعات الماضية الاحتلال اعتقل اكثر من عشرين فلسطينيا في الضفة الغربية بعضهم اسرى محررين ووفق اخر الاحصائيات التي نشرتها هيئة شؤون الاسرى فان عدد الاسرى وصل الى اكثر من 9000 اسير فلسطيني بينهم 2000 اسير محكوم و2600 اسير موقوف و3500 اسير اداري و730 اسيرا يسميهم الاحتلال مقاتلين غير شرعيين اعتقلوا من غلاف قطاع غزة

وقال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الاسرى:"ان ذلك يدل على أن الاعتقالات ليست مرتبطة وليس لها اهداف لا عسكرية ولا امنية وانما هي في اطار عملية الانتقام، فهنالك عائلات فلسطينية مستهدفة ويبدو انها ستبقى مستهدفة لان الذي يحرك الاحتلال هي الرغبة في الانتقام".

حملات الاعتقال منذ السابع من اكتوبر احد اهدافها تحويل اكبر عدد من الاسرى الى ورقة تفارض مع المقاومة.

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