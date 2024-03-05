إنهيار محادثات القاهرة بشأن الهدنة في غزة دون تحقيق تقدم

العالم – خاص بالعالم

هدنة غزة أجهضت قبل ولادتها، بعد مخاض عسير وطويل، للمفاوضات، رغم تأكيد المقاومة الفلسطينية على مواصلة مساعيها لانعاش محادثات القاهرة.

رويترز ونقلا عن القيادي في حركة حماس باسم نعيم، اشارت إلى أن محادثات وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والوسطاء في القاهرة انهارت دون تحقيق أي تقدم، قبيل بداية شهر رمضان المبارك.

حماس أوضحت أنها قدمت اقتراحها بشأن اتفاق وقف إطلاق النار للوسطاء، خلال يومي المحادثات وتنتظر الآن ردًا من الاحتلال، مضيفا أنه من المتوقع أن يعقد قادة الحركة مزيدا من المحادثات في القاهرة مع الوسطاء المصريين والقطريين ضمن المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

واتهم نعيم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه لا يريد التوصل إلى اتفاق، منوها إلى أن الكرة الآن باتت في الملعب الأميركي للضغط على الاحتلال للتوصل إلى اتفاق، ومواصلة المحادثات.

محادثات عُلقت عليها آمال بأن تكون المحطة الأخيرة قبل التوصل لأول وقف طويل لإطلاق النار في غزة، هدنة لأربعين يوما يتم خلالها إطلاق سراح عشرات الرهائن والأسرى وتوفير المساعدات إلى غزة للحيلولة دون وقوع مجاعة.

في المقابل، تحدث مصدر اسرائيلي عن أن تل أبيب ستبقى بعيدة عن المحادثات بذريعة أن حماس رفضت طلبها بتقديم قائمة بأسماء الأسرى الأحياء لديها؛ لتوضح حماس أن الأمر مستحيل دون وقف لإطلاق النار، لا سيما وان الأسرى تم توزيعهم في أنحاء منطقة الحرب، كما أنهم محتجزون لدى مجموعات منفصلة.

واشنطن الحليف الأقرب وأحد داعمي العدوان على غزة، ورعاة محادثات القاهرة، تحدثت عن اتفاق قبلته تل أبيب، ومتروك لحماس قبوله. تصريحات ترى فيها حماس محاولة أميركية لإبعاد المسؤولية عن الاحتلال في حال انهيار المحادثات تماما.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...