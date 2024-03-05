الإحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى مستوطنات على الحدود مع لبنان

العالم – خاص بالعالم

هذه العملية جاءت بعد وقت قصير من استهداف المقاومة لمستوطنة كريات شمونة في إصبع الجليل وبثت مواقع للاحتلال الاسرائيلي مشاهد للحظة سقوط صواريخ اطلقت من لبنان واستهدافها لمباني في المستوطنة كما تحدث اعلام الاحتلال عن سقوط صواريخ مضاد للدروع في مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي مشيرا الى دوي صفارت الإنذار وبشكل متكرر في أكثر من ثماني مستوطنات.

‌‎واستهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود الاحتلال على تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة كما أصابوا ودمروا ‏دبابة ‏ميركافا على التلة نفسها لتكون المقاومة دمرت خلال ساعة واحدة فقط دبابتي ميركافا اسرائيليتين في نطوعا وتلة الطيحات. ‏



جيش الاحتلال أعلن عن إغلاقه طرقا تؤدي إلى مستوطنات على الحدود مع لبنان بعد إجراء ما أسماه تقييما أمنيا وأوضح إعلامه أنه تم قطع حركة المرور إلى المنارة ومسكاف عام ومرجليوت.

قناة اثنتاعشرة العبرية قالت إن أهالي ما يسمون المراقبات العاملات على الحدود الشمالية مع لبنان خرجوا في مسيرة احتجاجية بسبب أن المراقبات مستهدفات بانتظام بالطائرات بدون طيار والقصف مطالبين بنقلهن من هناك.ونقلت القناة عن أحد الضباط قوله للمراقبين إنه عندما يتسلل حزب الله إلى القاعدة يدعوهم لأخذ مفاتيح الغرف منه كي يحبسوا أنفسهم فيها.

صحيفة 'معاريف' العبرية من جانبها كشفت عن أن عددا كبير من المستوطنين في كريات شمونه باعوا منازلهم مؤكدة أنهم لن يعودوا إلى المدينة وأنهم استقروا في مدن اخرى. ونقلت الصحيفة عن من لازالوا في المستوطنة أن العيش هناك الآن أمر مستحيل في ظل تساقط الصواريخ بانتظام.

الطيران الحربي الاسرائيلي واصل اعتداءاته على القرى والمدن جنوب لبنان ونفذ غارة جوية إستهدفت بالصواريخ بلدة عيت الشعب والمنطقة الواقعة بين بلدتي زبقين وجبال البطم كما استهدفت مدفعية الاحتلال بساتين الوزاني جنوب لبنان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...