الإحتلال في أزمة .. ما وراء حاجة جيشه إلى7 آلاف ضابط إضافي لصفوفه

العالم – خاص بالعالم

واعلنت السرايا ايضا قصفه بقذائف الهوان لمقر قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال جنوبي مدينة غزة. من جانبها قامت كتائب شهداء الأقصى باستهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال في محور التقدم جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة، فيما تم استهداف آلية عسكرية لقوات الاحتلال جنوبي الحي.



جيش الاحتلال اعلن اصابة قوّة خاصة من النخبة ونقل جنودها إلى المستشفيات بعد كمين تعرّضت له شرق خان يونس. واضاف انه واجه قتال صعب جدا في القطاع ومنذ السابع من تشرين الاول - اكتوبر الماضي اعلنت تل ابيب مقتل خسمامئة وستة وثمانين جنديا وضابطا، بينهم مئتين وستة واربعين منذ بداية الحرب البرية، بالاضافة الى اصابة الالاف.

ويواجه جيش الاحتلال ازمات كبيرة خلال عدوانه ابرزها هي عدم قدرته على تحديد الأهداف نتيجة للعمى الاستخباري الذي يواجهه، إضافة إلى الطرق العسكرية التي ابتكرتها المقاومة حيث تخرج قواتها في مناطق يعتقد جيش الاحتلال انه سيطر عليها.



جيش الاحتلال بات يعاني من نقص في عديده، وهو بحاجة إلى نحو 7000 ضابط إضافي، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن بيان للجيش الاحتلال ان نصف القوات المطلوبة ستوزع على مهمات قتالية.

وكشف البيان أنه رغم حاجة الجيش لترقية سبعة الاف وخمسامئة مجند لتعويض النقص بين الضباط وضباط الصف، فإن الحكومة لم تسمح إلا بترقية 2500 فقط لضعف الميزانية.



واوضحت وسائل اعلام عبرية عن وجود خشية لدى قادة جيش الاحتلال من تسارع وتيرة المغادرة الطوعية لعناصر الجيش. مشيرة إلى أن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يحتاج فيه الجيش إلى زيادة عديد قواته في ضوء الزيادة الكبيرة في المهام الموكلة إليه.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...